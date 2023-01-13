Tokat Gümenek Millet Bahçesi eylül ayına kadar tamamlanacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TOKAT (AA) - Tokat Gümenek Millet Bahçesi'nde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gümenek'in hemşehrilerinin dinlenmek ve piknik yapmak için kullandığı nadide yeşil alanlardan olduğunu belirtti.

Bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Gümenek Millet Bahçesi, şehrin gözbebeği alanlarından biri. İnanıyorum ki burası, bölgenin en güzel millet bahçelerinden olacak. Çünkü Gümenek, yeşil alanları, orman hissi yaşatan ağaçlarının sıklığı ve içinden geçen ırmağıyla doğa harikası bir mekan." dedi.

Gümenek bölgesinin güzel bir projeyle millet bahçesine dönüştürüldüğünü vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Çalışmaların hemen hemen yüzde 20'si tamamlandı. Yapıların tamamlanmasının ardından havaların da ısınmasıyla peyzaj çalışmaları hızlı şekilde bitirilerek eylül ayına yetiştirilmesini hedefliyoruz. Proje, dinlenme ve spor alanlarını barındırıyor. 180 bin metrekarelik alanda proje hayata geçirildi. Millet bahçemizin içinde millet kıraathanesi, kütüphane, seyir terasları gibi yapılar bulunuyor. Belli bölümünde piknik yapılabilecek. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitnes alanları, tenis kortu, futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alacak. Çim tepeler, şezlonglu dinlenme alanları ve pişirme alanları da projede yer alıyor. Ayrıca festivallerin, konserlerin yapılacağını geniş bir etkinlik alanı, projenin ana unsurları içinde bulunacak. 254 araçlık bir otopark da vatandaşlarımızın hizmetinde olacak."







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.