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Tokat'ta organize suç örgütüne yönelik "Son Vade" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

AA

Tokat'ta organize suç örgütüne yönelik "Son Vade" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde organize suç örgütüne yönelik soruşturma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "Son Vade" adı verilen operasyonla, eylemsel birliktelikte "Tefecilik, tehdit, nitelikli yağma" gibi 18 olaya karıştıkları tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 15 milyon lira değerinde 89 senet, 1 çek, farklı kişilere ait 2 tapu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 15 tabanca fişeği, 8 av tüfeği fişeği ve 134 gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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