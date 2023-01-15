Tokat'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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TOKAT (AA) - Niksar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Efe Demir'in (18) kullandığı 60 NU 432 plakalı traktör, Suluköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Demir, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.





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