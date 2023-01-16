Tokat'ta trafik kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Suluköy yakınlarında dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitiren, 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 12. sınıf öğrencisi Ömer Efe Demir'in (18) cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Sulugöl köyüne götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından Demir'in cenazesi köy mezarlığında hazırlanan alana konuldu.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Ömer Efe Demir, toprağa verildi.

Demir'in göz yaşı döken ailesi ve yakınlarını, cenazeye katılanlar teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye, öğrencinin ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.









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