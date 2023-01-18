Tokat'ta jandarmadan kan bağışı

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TOKAT (AA) - Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 50 personel, Türk Kızılaya kan bağışı gerçekleştirdi.

Jandarma personelinin daha önce de belirli aralıklarla Türk Kızılayına kan bağışında bulundukları öğrenildi.





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