Tokat Belediye Plevne'de gözler önlerindeki 3 maça çevrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Plevne'de gözler önlerindeki 3 maça çevrildi

AA

Tokat Belediye Plevne'de gözler önlerindeki 3 maça çevrildi

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'de hedef, önlerindeki üç maçı kazanıp ligde kalma yolunda avantaj sağlamak.

Tokat Belediye Plevne Başantrenörü Furkan Gür, AA muhabirine, artık telafisini olmayan haftalara girdiklerini söyledi.

Önlerinde kaderlerini belirleyecek üç maç olduğunu belirten Gür, "Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BV ile Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. İlk maçı evimizde Altekma ile yapacağız. Galatasaray HDI Sigorta ve Arkasspor maçlarında bu maçların provasını yaptık. İki takıma karşıda mükemmel oyun oynadık. Sonuç gelmemesi tamamen şans ve set sonlarında rakip takımların tecrübeli oyuncularıydı." dedi.

Hafta sonu sahalarında oynayacakları Altekma maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Takımda herkes inandı, iyi bir hava var. Kağıt üzerinde üç takımın da çok altında olmamıza rağmen rakiplerin bizden çekindiğini açıkça söyleyebilirim. Sporcularım çok iyi iş çıkarıyor, çalışmalarımızı sahaya yansıtıyoruz. Üç maçı da kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Tabii maç maç düşünmek zorundayız. Her maçın hikayesi farklı olur. Sakat ve hasta oyuncularımızın olması bizi zorluyor. Tedavileri için sağlık ekibimiz çalışıyor. Hayati önem taşıyan bu maça tüm Tokat'ı bekliyoruz. Salonun dolu olması bizim için çok önemli. Bizler inandık, taraftarımız da bize inanırsa bu işi hep birlikte başaracağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta jandarmadan kan bağışı
YEREL HABERLER Tokat'ta jandarmadan kan bağışı
Sanatçı Muazzez Ersoy Tokat'ta konser verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Muazzez Ersoy Tokat'ta konser verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.