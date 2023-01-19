Tokat Belediye Plevne'de gözler önlerindeki 3 maça çevrildi

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TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'de hedef, önlerindeki üç maçı kazanıp ligde kalma yolunda avantaj sağlamak.

Tokat Belediye Plevne Başantrenörü Furkan Gür, AA muhabirine, artık telafisini olmayan haftalara girdiklerini söyledi.

Önlerinde kaderlerini belirleyecek üç maç olduğunu belirten Gür, "Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BV ile Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. İlk maçı evimizde Altekma ile yapacağız. Galatasaray HDI Sigorta ve Arkasspor maçlarında bu maçların provasını yaptık. İki takıma karşıda mükemmel oyun oynadık. Sonuç gelmemesi tamamen şans ve set sonlarında rakip takımların tecrübeli oyuncularıydı." dedi.

Hafta sonu sahalarında oynayacakları Altekma maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Gür, şunları kaydetti:

"Takımda herkes inandı, iyi bir hava var. Kağıt üzerinde üç takımın da çok altında olmamıza rağmen rakiplerin bizden çekindiğini açıkça söyleyebilirim. Sporcularım çok iyi iş çıkarıyor, çalışmalarımızı sahaya yansıtıyoruz. Üç maçı da kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Tabii maç maç düşünmek zorundayız. Her maçın hikayesi farklı olur. Sakat ve hasta oyuncularımızın olması bizi zorluyor. Tedavileri için sağlık ekibimiz çalışıyor. Hayati önem taşıyan bu maça tüm Tokat'ı bekliyoruz. Salonun dolu olması bizim için çok önemli. Bizler inandık, taraftarımız da bize inanırsa bu işi hep birlikte başaracağız."





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