Tokat Belediyesi 2023 yılında yapılacak park yerlerini belirledi

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TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından 2023 yılında yapılacak park yerleri belirlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bu yıl yılında kentte yapılması planlanan yeni park ve çocuk oyun alanlarında incelemelerde bulundu.

Eroğlu, konutların yoğunlaştığı bölgelerde yeni parkların yapımına devam edeceklerini söyledi.

Tokat'ın her geçen yıl biraz daha büyüdüğünü belirten Eroğlu, "Birçok bölgede yeni konutlar yapılıyor. Bu noktalarda ihtiyaç olan altyapı ve üstyapı hizmetlerini gerçekleştirmenin yanında mahalle halkımızın aileleriyle güzel vakit geçireceği, çocuklarımızın doyasıya eğleneceği parkları da zaman kaybetmeden bölgelerimize kazandırıyoruz. Yeni parklar için birçok noktada zemini hazırladık. 2023 yılında da çok sayıda parkı şehrimize, mahallelerimize kazandıracağız." dedi.

Park yapmak için alanlar tespit ettiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tespit ettiğimiz, park yapılmasını planladığımız alanların yanı sıra hemşehrilerimizin taleplerini de planlarımızın içine alıyor ve sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Uygun alanlarda bu talepleri hızlı şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımız bizim için değerli, ailelerimiz bizim için değerli. Onların evlerinden çıkarak güzel vakit geçirecekleri, mahallelerimize nefes olacak parkları yapmaya 2023 yılında da özveriyle devam edeceğiz."





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