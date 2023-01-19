Tokat'ta komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Artova ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Salur köyünde N.T. (58) ile komşusu Özkan Ergin (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.T, evinden aldığı tabancayla Ergin'e ateş etti.
Göğsünden vurulan ve ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ergin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli N.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.