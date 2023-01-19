Ambulans helikopter 1,5 yaşındaki bebek için havalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ta kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 1,5 yaşındaki D.M'nin kalp damarlarındaki rahatsızlığı için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bebeğin Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine gönderilme kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.