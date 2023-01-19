Ambulans helikopter 1,5 yaşındaki bebek için havalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 1,5 yaşındaki D.M'nin kalp damarlarındaki rahatsızlığı için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Bebeğin Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine gönderilme kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.
Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.