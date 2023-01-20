Tokat'ta düzenlenen program şehit ailelerini duygulandırdı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta şehit aileleri için düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı.

Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda "Vatan Millet Aşkına" adı verilen program organize edildi.

Tokatlı şehitlerin aileleri, Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kurum amirleri, asker ve vatandaşların katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kısa film gösteriminin ardından şiirlerin okunduğu, şehit ailelerinin hikayelerinin anlatıldığı programda, lise öğrencilerince sahnelenen "Mehmetçik" isimli tiyatro gösterisi ilgi gördü.

Oyunun sahnelendiği sırada programa katılanlar duygusal anlar yaşadı, şehit aileleri ile bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

2016'da şehit olan Uzman Çavuş Osman Ateş'in babası Mustafa Ateş, program sırasında hem gururlandığını hem de duygulandığını söyledi.

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