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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta düzenlenen program şehit ailelerini duygulandırdı

AA

Tokat'ta düzenlenen program şehit ailelerini duygulandırdı

TOKAT (AA) - Tokat'ta şehit aileleri için düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı.

Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda "Vatan Millet Aşkına" adı verilen program organize edildi.

Tokatlı şehitlerin aileleri, Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kurum amirleri, asker ve vatandaşların katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kısa film gösteriminin ardından şiirlerin okunduğu, şehit ailelerinin hikayelerinin anlatıldığı programda, lise öğrencilerince sahnelenen "Mehmetçik" isimli tiyatro gösterisi ilgi gördü.

Oyunun sahnelendiği sırada programa katılanlar duygusal anlar yaşadı, şehit aileleri ile bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

2016'da şehit olan Uzman Çavuş Osman Ateş'in babası Mustafa Ateş, program sırasında hem gururlandığını hem de duygulandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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