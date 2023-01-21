Tokat'ta "Personelin Sesi, Adaletin Nefesi" programı düzenlendi

TOKAT (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından Tokat'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Personelin Sesi, Adaletin Nefesi" programında TRT Halk Müziği sanatçıları Dünya Tekin ile Zafer Albayrak konser verdi.

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda konser öncesi yaptığı konuşmada, Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Biliyorum, hepiniz 15 Temmuz sürecinden sonra çok yoruldunuz ama çok cefakar, fedakar çalıştınız. Bu tür programlarla biz özellikle personelimizle kaynaşmak amacı güdüyoruz. Ankara’dan dün heyet olarak geldik. Sağolsun sayın valimiz, başkanımız, başsavcımız bizi bu kadim şehirde, bu kültürler, medeniyetler şehrinde ağırladı. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum." dedi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban da "Hafta başından beri başlamıştı aslında etkinliklerimiz. Futbol turnuvasıyla, masa tenisi turnuvasıyla. Bugün sabah, sayın bakan yardımcımızın, sayın valimizin, belediye başkanımızın, adalet bakanlığı bürokratlarımızın ve adliye personelimizin katılımıyla programın açılışını yaptık. Bakanlıktan gelen heyet, personelin sorunlarını dinledi, önerilerini dinledi, taleplerini, şikayetlerini dinleyerek not aldı. Daha sonrasında bugün akşam böyle bir konser yapıldı. Konserde emeği geçen başta Adalet Bakanlığımız ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, onların güzide sanatçılarına teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikti. Personel çok memnun kaldı." diye konuştu.



Konseri, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve adliye çalışanları izledi.













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