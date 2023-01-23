Tokat'ta aynı sitede oturan kadınlar halk oyunu ekibi kurdu

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta halk oyunu eğitmeni Fatma Kılıçaslan, oturduğu sitede otuz kadını bir araya getirerek halk oyunu ekibi kurdu.

Şehir merkezinin dışındaki bir sitede üç yıldır oturan halk oyunları eğitmeni Kılıçaslan'ın, komşularını kaynaştırmak için aklına, ev hanımlarından halk oyunu ekibi kurma fikri geldi.

Bu fikrini çoğunluğu ev hanımı olan komşularına ileten Kılıçaslan, 30'undan olumlu geri dönüş alınca Halk Eğitim Merkezinin desteği ile sitenin altında, özel bir işletmeye ait lokalde komşularına kurs vermeye başladı.

Yaklaşık 45 gün önce başlayan kursta komşu kadınlar, davul zurna eşliğinde yöresel halk oyunlarını öğrenmeye başladı.

Fatma Kılıçaslan, AA muhabirine, haftada iki gün toplam on saat bir araya gelerek Tokat yöresine ait halk oyunları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Eğitimlere zaman zaman çocukların da katıldığını belirten Kılıçaslan, "Sitemiz 200 haneden oluşuyor. Kaynaşmak adına böyle bir etkinlik düşündüm. Hanımlarımızı sosyalleştirmek için halk oyunu kursu vermeye karar verdim. Halk Eğitim Merkezi ile bu kursu açmayı uygun gördük. Kursumuzu açtık. Katılım güzel oldu. Birlikte çok büyük bir aile olduk. Ev hanımlarımız zorlu şartlarda buraya geliyorlar. Buradan eşlerine de teşekkür ediyorum, destek oldukları için. Sosyal ve kültürel açıdan çok güzel bir aile olduk." dedi.

- "İlk başlarda hanımlardan bu kadar performans beklemiyordum"

İlk zamanlar kadınların "yapamam" korkusu yaşadığını anlatan Kılıçaslan şöyle devam etti:

"Biz bunu da aştık. Kursun hanımlarımız açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Mahallemiz biraz şehir dışında olduğu için imkanlarımız zor oluyor, gidip gelme açısından. Hanımlarımız da ben de memnunum. Günün stresini atıyorlar. Kültürümüzü kuşaktan kuşağa taşıyorlar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. İlk başlarda hanımlardan bu kadar performans beklemiyordum. İlk önce geleceklerini sonra gelmeyeceklerini düşündüm."

Kılıçaslan, oluşturdukları ekiple halk oyunları gösterisi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Ev kadınlarından Şakire Pirdoğan da "Apartmanımızda halk oyunu kursu açıldı, ona katıldım. Bütün arkadaşlarla tanıştık." diye konuştu.

Merve Şimşek ise "Bizim için çok güzel bir alan oluştu. Sitemizde oturan Fatma hoca sayesinde oldu. Bize güzel bir farklılık oldu. Akşamları kendimize zaman ayırıp, komşularımızla sosyal ortam oluyor. Hem de bize hareket sağlıyor. Her yönü ile mutluyum. İyi ki böyle bir kurs açıldı." ifadesini kullandı.

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