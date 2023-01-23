Tokat'ta kayalığa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde kayalığa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ender Tandoğan yönetimindeki 34 VA 6880 plakalı otomobil, Almus-Çevreli kara yolu 2. kilometresinde yol kenarındaki kayalığa çarptı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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