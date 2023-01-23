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Salon: Ali Yücel

Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Kamber



Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı, Mustafa Cervatoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu, Egecan Avcıl (Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Kaan Bülbül, Efe Özbey, Hasan Balcıoğlu)



Altekma: Muzaffer Yönet, Divis, Emin Gök, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Kadir Cin)



Setler: 15-25, 21-25, 33-31, 19-25



Süre: 127 dakika (27, 26, 45, 29)







TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Altekma, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.



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