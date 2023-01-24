Tokat Belediyesi 300 fidan dikti

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TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile TOKİ Kavşağı arasındaki bölgede 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, oya, süs elması, süs kirazı, erguvan, hatmi ve süs armudu türlerinden 300 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Ağaç dikme mevsimlerinde her zaman olduğu gibi yine fidan dikdiklerini belirten Eroğlu, "Yeşil Tokat prensibiyle şehrimizdeki yeşil alanların artırılmasını, şehrimize nefes olacak ağaçları mümkün olan her noktada şehrimize kazandırmayı önemsiyoruz. Yeşilin olduğu yerde güzellik, bol oksijen vardır. Doğamızı korumak, yarınlara güzel bir şehir, güzel bir dünya bırakmak amacıyla ben de vatandaşlarımızı kendi alanlarında uygun yerlerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyorum. Yaptığımız çalışma ile üniversiteden başlayarak TOKİ Kavşağı'na kadar bölgede yeşilin güzelliğini şehrimize sunduk. Yeşil alan çalışmalarımız ve fidan dikimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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