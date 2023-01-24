Tokat'ta görevi başında kalp krizi sonucu ölen astsubay için tören yapıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu 30 yaşında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz için tören düzenlendi.

Yasin Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan askerler tarafından alınarak İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hazırlanan alana konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından askerlerin omzuna alınarak cenaze aracına taşınan Korkmaz'ın cenazesi, toprağa verileceği İstanbul'a gönderilmek üzere Tokat Havalimanı'na götürüldü.

Törene Yasin Korkmaz'ın eşi Maksude Korkmaz, eşinin üniformasını giyerek katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Maksude Korkmaz'a başsağlığı dileğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Yasin Korkmaz, dün görevi başında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





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