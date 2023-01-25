Özbekistan heyeti Tokat'ta yatırım olanaklarını inceledi

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TOKAT (AA) - Özbekistan heyeti, Tokat'ta yatırım olanaklarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov, Başkatip Hurşid Rahmanov ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Sevara Gafurova, Tokat'ta yatırım, ticaret ve turizm olanaklarını inceledi.

Gıda ve tekstil firmalarının çalışmalarını inceleyip yatırım fırsatları ile ilgili bilgi alan heyet, Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen "Özbekistan Ticaret, Turizm ve Karşılıklı Yatırım Olanakları" konulu toplantıya katıldı.

Mamirov, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye ile Özbekistan arasında 3,2 milyar dolar ticaret hacmi bulunduğunu söyledi.

Özbekistan'ın Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Mamirov, "Yoğunlukla bakır, pamuk ipliği, işlenmiş çinko ile plastik, kimyasal ve kurutulmuş gıda ürünleri sattık diyebiliriz. Türkiye'den 1,7 milyar dolarlık da ithalat var. Genel olarak Türkiye'den makine ve elektronik ekipmanları, kimyasal, plastik, tekstil, tıbbi ürünler ve inşaat malzemeleri ithal ediyoruz." dedi.

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere ise kentte gıda ve tekstil imalatı yapan fabrikaları gezdiklerini dile getirerek, "Bu fabrikaların Özbekistan'da da faaliyet göstereceğini, maddi manevi desteklerinin olacağını söylediler. İki ülkenin de kardeş ülke olduğundan bahsettik. Onların da şehrimize katma değer sağlayacağından bahsedildi. Oradaki iş adamlarını da Tokat'a davet edeceğiz. İnşallah karşılıklı çok güzel ticaretimiz olacak." ifadelerini kullandı.





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