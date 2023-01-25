Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.



Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.





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