Tokat Belediye Plevne ümidini kaybetmedi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'nin Başantrenörü Furkan Gür, "Pes etmeye hiç niyetimiz yok. Ligin ikinci yarısı her zaman daha zorlu ve sürprizlere açık halde geçiyor." dedi.

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bireysel olarak Türk voleyboluna çok iyi oyuncular kazandırsalar da ligde işlerin istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

Önlerindeki maçlarda da ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Gür, "Pes etmeye hiç niyetimiz yok. Ligin ikinci yarısı her zaman daha zorlu ve sürprizlere açık halde geçiyor. Tüm maçlarda çok iyi oyun oynuyoruz, bu gözle görülebilir bir şey. İyi oynamaya ve oynadığımız oyundan zevk almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Önlerinde önemli maçlar bulunduğuna dikkati çeken Gür, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz iyi kadrolar kurmalarına rağmen devre arasında tekrar transfer yapmaya başladılar, kadrolarını daha da güçlendirdiler. Bu da bizim için maalesef işleri daha da zora soktu. Sezon başında başladığımız ekiple yola devam ediyoruz, bu şekilde de devam edeceğiz gibi görünüyor. 'Çıkmayan candan ümit kesilmez' derler, biz de sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İlk günden itibaren amacınız bizden bekleneni değil, beklenmeyeni yapmaktı. Bu amaç için sonuna kadar gideceğiz."

Ligde yaptığı 16 maçta tek galibiyeti bulunan Tokat Belediye Plevne, son sırada yer alıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.