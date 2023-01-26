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TOKAT (AA) - Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası, Tokat'ta başladı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 28 ilden 140 kadın ve 210 erkek sporcu katılıyor.

Şampiyonada sporcular 37, 43, 49, 55, 61 ve +61 kilolarında yarışacak.

Müsabakalar, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.





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