Tokat'ta Regaip Kandili Özel Programı düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen Regaip Kandili Özel Programı'nda yatsı namazı öncesi sela okundu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi.

Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Müslümanların Regaip Kandili'ni kutladı.

Programa TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile vatandaşlar iştirak etti.

Öte yandan programa katılacağı bildirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ise gelemediği öğrenildi.

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