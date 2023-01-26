MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki:

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TOKAT (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, "Sözde özgürlük gerekçesiyle nefret suçlarına izin veren İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz." dedi.

Asmalı, MÜSİAD Tokat Şubesinin bir otelde düzenlenen genel kurulu sonrasında yemeğe katıldı.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, İsveç ve Hollanda'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar olduğunu hatırlatarak, "İsveç ve Hollanda'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırılar oldu. Hep birlikte bunları şiddetle lanetliyoruz. Sözde özgürlük gerekçesiyle nefret suçlarına izin veren İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, iş insanları katıldı.

Öte yandan mevcut başkan Mehmet Şanlı'nın yeniden aday olmadığı MÜSİAD Tokat Şubesi genel kurulunda başkanlığa İhsan Misafir seçildi.

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