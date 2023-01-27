Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokat'ta hafızlık icazet törenine katıldı

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TOKAT (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tokat'ta 258 hafız için düzenlenen icazet törenine iştirak etti.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret eden Erbaş, daha sonra Karşıyaka Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine katıldı.

Erbaş, buradaki konuşmasında, en hayırlı merasimlerden birini yaptıklarını söyledi.

En hayırlı işi tamamlamış hafızlara icazetnamelerini vereceklerini belirten Erbaş, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.' buyuruyor. Dolayısıyla en hayırlı insanların içinde bulunduğu merasim, en hayırlı merasimdir. Cenabıhak, daha nice gençlerimize en hayırlı iş olan Kur'an'ı öğrenmeyi nasip eylesin." dedi.

Kur'an'ı bilmeyenlerin okumasını öğrenirlerse onların da en hayırlı işi yapmış olacaklarına işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Ülkemizin yüzde 99'u Müslüman diyoruz. Hadi yüzde 98 olsun. Peki ne kadarı Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyor? Bu, yüzde 50'lerin altında. Onun için fırsatları değerlendirelim. Camilerimiz açık, Kur'an dersleri var, hocalarımız sizi bekliyor. Kur'an kurslarımız açık elhamdülillah. Dört yaşından yaş sınırı yok ileriye doğru. 80-90 yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenememiş vatandaşlarımız buyursunlar. Türkiye'de bütün okullarda, ortaokullarda, liselerde seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi var. Bu bir fırsattır. Neden konuldu seçmeli Kur'an-ı Kerim dersleri? Çocuklarımız, öğrencilerimiz tam vaktinde, öğrenilebilecek en güzel yaşlarda öğrensinler."

Erbaş, Hazreti Peygamber'e Cenabıhakk'ın nasip ettiği en büyük mucizenin Kur'an-ı Kerim olduğunu vurgulayarak, "En büyük mucizeyi öğrenememiş olmak, hakikaten bir Müslüman için doğru bir şey değil. Mesela okullarımızda 7 Şubat'a kadar seçmeli derslerin seçimi devam ediyor. Çocuklarımız bu dersleri seçsinler, öğrensinler. Anlamaya çalışalım Kur'an-ı Kerim'i." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Erbaş ile Vali Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ve AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, hafızlara icazet belgelerini verdi.



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