Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tokat’ta Kur'an kurslarını ziyaret etti

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TOKAT (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tokat’ta Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "İl Buluşmaları" kapsamında Tokat'a gelen Ali Erbaş, Almus ilçesindeki Aliyyül Murtaza Erkek Kur’an Kursu ve Fatıma tüz-Zehra Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

İlk olarak Aliyyül Murtaza Erkek Kur’an Kursu’na giden Erbaş, burada incelemelerde bulunarak, kurs öğreticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş, Kur’an kursunun içerisinde bulunan camide, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sakal-ı şerifi ile o döneme ait çeşitli eşyalar ve kabe örtüsünün olduğu bölümü gezdi.

Daha sonra Fatıma tüz-Zehra Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Erbaş, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Kur'an hafızı olmanın bir insana nasip olabilecek en büyük unvan olduğunu belirten Erbaş, "Hafız olmak şereflerin en büyüğüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); 'Ümmetimin en şereflileri de hafızlardır.' buyuruyor." dedi.

Erbaş, Hafızların Kur’an’ı, Kur'an'ın da hafızları koruduğuna dikkati çekerek, “Cenabıhakk’ın bir müjdesi var; 'Şüphesiz Kur’an’ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.' Rabbimiz Kur'an'ı korumak için kullarını yani hafızları vasıta kılıyor." diye konuştu.

Hafızların eğitimi için emek verenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, "Hocalarınızın, annelerinizin, babalarınızın çok büyük emekleri var. Onların yapmış oldukları bu faaliyetler, hizmetler kendileri için en büyük sadakayı cariyedir. Amel defterleri hiçbir zaman kapanmayacak, kıyamete kadar açık kalacak ve sürekli sevap yazılacak. Allah, böyle hayır hasenat yapmayı, Kur'an'a gönül vermeyi ve onun yolunda yürümeyi bizlere, neslimize nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş’a ziyaretlerinde, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ile Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu eşlik etti.

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