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Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası Tokat'ta sona erdi

AA

Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası Tokat'ta sona erdi

TOKAT (AA) - Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası, Tokat'ta tamamlandı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 28 ilden 140 kadın ve 210 erkek sporcu katıldı.

Şampiyonada sporcular 37, 43, 49, 55, 61 ve +61 kilolarında yarıştılar.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine, 4 gündür süren şampiyonanın sona erdiğini söyledi.

Şampiyonada misafirperverlikten dolayı Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür eden Ünlü, "Şampiyonayı yapmamızdaki en büyük amacımız Sadık Dirim hocayı anmaktı. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Şampiyonayı burada yapmak bize onur verdi." ifadelerini kullandı.

Müsabakalarda dereceye girenlere protokol üyelerince madalyaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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