Tokat'ta ağılda çıkan yangında 100 keçi telef oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağılda çıkan yangında 100 keçi telef oldu.

Üzümlü köyü Yaylacı mevkisinde Ali Kökçü'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, ağıldaki 100 keçi telef oldu.

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