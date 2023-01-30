Tokat'ta kurulan AR-GE birimi, iş dünyasına danışmanlık desteği verecek

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tokat Valiliği Özel İdaresi ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında proje ve destek ofisi iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde bulunan Tokat Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOPARK) bünyesinde kurulan AR-GE birimi, iş dünyasına proje üretme ve danışmanlık konularında destek verecek.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere arasında rektörlük binasında imzalanan proje ve destek ofisi iş birliği protokolü kapsamında ortak proje ve araştırmalar yapılması hedefleniyor.



AR-GE hizmeti verecek ofis, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğine de katkı sağlayacak,



Protokol kapsamında kongre, sempozyum, konferans gibi ortak akademik ve bilimsel faaliyetler de yürütülecek.

Tokat TEKNOPARK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Prof. Dr. Yılmaz, "Tokat'taki girişimcilerin, iş adamlarımızın çeşitli alanlardaki projelerine üniversite olarak destek olacağız. Bu bağlamda İl Özel İdaresine teşekkür ediyorum. İş adamlarını temsilen Tokat TSO Başkanına da teşekkür ediyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.