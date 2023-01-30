Tokat'ta kurulan AR-GE birimi, iş dünyasına danışmanlık desteği verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta kurulan AR-GE birimi, iş dünyasına danışmanlık desteği verecek

AA

Tokat'ta kurulan AR-GE birimi, iş dünyasına danışmanlık desteği verecek

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tokat Valiliği Özel İdaresi ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında proje ve destek ofisi iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde bulunan Tokat Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOPARK) bünyesinde kurulan AR-GE birimi, iş dünyasına proje üretme ve danışmanlık konularında destek verecek.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere arasında rektörlük binasında imzalanan proje ve destek ofisi iş birliği protokolü kapsamında ortak proje ve araştırmalar yapılması hedefleniyor.

AR-GE hizmeti verecek ofis, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğine de katkı sağlayacak,

Protokol kapsamında kongre, sempozyum, konferans gibi ortak akademik ve bilimsel faaliyetler de yürütülecek.

Tokat TEKNOPARK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Prof. Dr. Yılmaz, "Tokat'taki girişimcilerin, iş adamlarımızın çeşitli alanlardaki projelerine üniversite olarak destek olacağız. Bu bağlamda İl Özel İdaresine teşekkür ediyorum. İş adamlarını temsilen Tokat TSO Başkanına da teşekkür ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
AK Parti'li Zengin, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi:
YEREL HABERLER AK Parti'li Zengin, başörtüsüne yönelik anayasa ...
ANADOLU MOZAİĞİ - Belediye işçilerinin bulduğu mozaikler cam kafesle kapatılarak sergileniyor
YEREL HABERLER ANADOLU MOZAİĞİ - Belediye işçilerinin bulduğu ...
Tokat'ta ağılda çıkan yangında 100 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta ağılda çıkan yangında 100 keçi telef oldu
Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası Tokat'ta sona erdi
YEREL HABERLER Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye ...
(Görüntülü) TOKAT?TA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT?TA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ...
Tokat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tokat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
TOKAT´TA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
YEREL HABERLER TOKAT´TA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Tokat´ta 3 katlı binanın çatısında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta 3 katlı binanın çatısında yangın
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tokat'ta "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katıldı:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tokat'ta "Sabah Namazı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.