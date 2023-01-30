Tokat Belediye Başkanı Eroğlu Japonya'da atık ve afet yönetimini inceleyecek

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, atık ve afet yönetimi konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Japonya'ya gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği-JICA Yerel Yönetimlerin Atık Yönetimi ve Kontrolü, Afet Yönetimi ve Müdahalesi için Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği görevlisi olarak Japonya'ya gitti.

Japonya ziyaretinin ilk gününde Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'i ziyaret eden Eroğlu, "Türkiye Belediyeler Birliğimiz dünyanın birçok noktasındaki belediyeler ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, iyi örneklerin karşılıklı paylaşımının sağlanması amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Japonya'ya, Türkiye'den belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz ziyarette atık ve afet yönetimi konularında Japon mevkidaşlarımızla görüş alışverişinde bulunacağız." ifadesini kullandı.

Sıfır atık konusunun dünyanın ortak sorunu olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:



"Geri dönüştürülmesi mümkün olan birçok atık, diğer atıklarla çöplerin depolandığı alanlara gidiyor. Burada çok ciddi israf gerçekleşiyor. Bunun yanında doğaya verilen zarar da azımsanamayacak seviyelere çıkıyor. İsrafın önlenmesi, insanlık olarak ortak malımız olan geri dönüştürülebilecek maddelerin yeniden kazanımı ve hepimizin birer parçası olduğumuz doğayı korumak adına daha nasıl çalışmalar yapabiliriz düşüncesinden yola çıkarak Japon mevkidaşlarımızla proje gerçekleştiriyoruz."



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