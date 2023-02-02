Tokat Valisi Hatipoğlu, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Vali Hatipoğlu, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci ile Topçam Dağı'nda yaban hayvanları için doğada yemleme yaptı.

Hatipoğlu, gazetecilere, Tokat civarında dört ayrı bölgede 1 ton 500 kilogram yemleme çalışması yapıldığını söyledi.

Tabiatta yaşayan hayvanları korumak, hayatlarını idame ettirmek için çalışmalar yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Hem sahipsiz hem de doğada yaşayan hayvanlarımız için sürdürebilir politika güdüyoruz. Onların hayatına da saygı gösteren bir çerçevede bunu devam ettiriyoruz." dedi.

Topçam bölgesinde kurttan karacaya, tilkiden ayıya kadar pek çok hayvan barındığını anlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatlarını idame ettirebilmeleri bizim, doğa için, denge için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda bu faaliyeti icra ettik. Aynı zamanda sokak hayvanlarına hem şehirlerimizde hem kırsal alanlarda yem desteğimiz bulunmakta. Ayrıca sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarına Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği olarak başladık. Her şey vatandaşımızın ve dünyamızın düzeni, ekolojisi için."





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