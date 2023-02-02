Tokat'ta belediye aşevi aşçıları Türk yemekleri yapımını öğreniyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde Belediye Aşevi Müdürlüğü bünyesinde çalışan aşçılara, geleneksel Türk yemekleri kursu veriliyor.

Aşevinde yapılan yemeklerin kalite ve çeşitlerinin artırılması için Turhal Belediyesi ile Turhal Halk Eğitimi Merkezi (HEM) arasında protokol imzalandı.



Protokol kapsamında Turhal HEM tarafından görevlendirilen usta öğretici, aşçılara mutfak hijyeni, malzeme kullanımı ve Türk yemeklerinin yapılışını uygulamalı olarak öğretiyor.

Usta öğretici Yelda Beşer, eğitimin aşçıların kendilerini geliştirmesi amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Aşevinde 368 saatlik Türk yemekleri kursumuzu açtık. Kursun içeriğinde hijyen, iş güvenliği, çorbalar, Türk yemekleri, özellikle Tokat yemekleri, bacaklı çorba, keşkek, baklava yapımı gibi derslerimiz var. Aşevinde çalışan belediye personelinin bütün mutfak kurallarına uygun şekilde yetişmesi ve belgelerini almalarını amaçlıyoruz." dedi.

Aşevi sorumlusu Mehmet Şahin ise haftada 5 gün 140 aileye sıcak yemek sağlandığına işaret ederek, "Bu yemeklerin kalitesini, lezzetini ve çeşidini artırmak için HEM ile Türk mutfağı kursu düzenliyoruz. Personelimizin hünerlerini geliştirerek aşevimizin menüsünü Türk yemekleriyle zenginleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kursa katılan sıcak yemek aşçısı Gültekin Dalkılıç da yeni yemekler öğrenerek kendini geliştirdiğini vurgulayarak, "Yemek yaparken gözümüzden kaçan küçük ayrıntıların yemek üzerindeki etkilerini fark ediyorum. Her açıdan faydalı bir kurs geçiyor." diye konuştu.





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