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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Plevne, Hatay ekibi karşısında galibiyet hedefliyor

AA

Tokat Belediye Plevne, Hatay ekibi karşısında galibiyet hedefliyor

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de hedef, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçından galibiyetle ayrılmak.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu sahalarında Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını söyledi.

Maç hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Gür, "Sezonun kalanını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda geçireceğiz. Antrenmanlarımızı ve maçlarımızı orada yapacağız." ifadesini kullandı.

Libero Ali İhsan Heper'in takımdan ayrıldığını dile getiren Gür, "Kendisine başarılar diliyorum. Verdiği emekler için teşekkür ederim. Ali İhsan'ın yerine altyapımızdan Faik Aydın'ı libero pozisyonunda takıma kattık. Tokat ve Türk voleybolu adına gelecek vadeden bir genç kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Gür, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçının kendileri açısından önemli ve kritik bir maç olacağını vurgulayarak, "Kazanmak istiyoruz. İstediğimiz oyunu oynayamadık maalesef son iki haftada. Bu hafta istediğimiz oyunu oynayıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tokat Belediye Plevne ile Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak maç, 5 Şubat Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

Tokat ekibinin bu maç öncesinde ligde 1 galibiyeti bulunuyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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