Tokat'ta araca iple bağladıkları kızakla kayanlar cep telefonuyla görüntülendi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde araca iple bağladıkları kızakla kayanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Niksar Off-Road Kulübü üyeleri, kar yağışının etkili olduğu Çamiçi Yaylası'na çıktı. Grup üyeleri, araçlarını bir süre karlı alanda kullandı.

Kulüp üyelerinden bazıları, iple araca bağladıkları kızağa binerek eğlenceli vakit geçirdi.

Grup üyelerinin araçla çekilerek kayak yapması, diğer kulüp üyelerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.