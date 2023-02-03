Tokat'ta yangında hayvanları telef olan çiftçiye 120 koyun ve keçi verildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağılında çıkan yangında 120 keçisi telef olan Kadir Kökçü'ye, 120 küçükbaş hediye edildi.

Yaylacık köyünde yaşayan Kökçü'nün ağılına 29 Ocak'ta çıkan yangında 120 keçi telef oldu.

Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından temin edilen 120 koyun ve keçi, Kökçü'ye verildi.



Kökçü, gazetecilere, gece uyuduğu sırada ağılın yandığını belirterek, "Kız kardeşim 'ağıl yanıyor' dedi. Gittiğimde ağıl yanıyordu. Keçilerim telef oldu. Birlik başkanı ve yardım eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Birlik Başkanı Turan Saldırıcıer ise sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin amaçlarından birinin de insanlara yardım etmek olduğunu söyledi.

Kadir Kökçü'nün elim bir olay yaşadığını aktaran Saldırıcıer, şöyle konuştu:

"Yetiştiricilerimize mesaj gönderdik ve mağduriyet hakkında bilgilendirdik. Tokat yetiştiricisi bu konuda çok duyarlı. Sadece Tokat değil, Samsun'u, Amasya'sı her taraftan arkadaşlar yardım etmek istedi. AK Parti Milletvekili Sayın Mustafa Arslan, CHP Milletvekili Sayın Kadim Durmaz'a teşekkür ediyorum. Hem maddi hem de manevi destek bulundular. Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz yanımızda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Keşke bu olay olmasaydı ama yaşandı. Bugün mutluyuz çünkü arkadaşımızın mağduriyetini giderdik. Bir koyun kimseye bir şey yapmaz ama 120 koyun veya keçinin telef olması bir arkadaşımızı, bir evi, bir ocağı ciddi manada mağdur ederdi. Yetiştiricilerime gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun."





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