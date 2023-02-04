Tokat'ta kar şenliği düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Karacaören Yaylası'nda "8. Kar Şenliği" düzenlendi.
Başçiftlik Belediyesince gerçekleştirilen şenliğe katılanlar, ipli kayak ve kızağın yanı sıra tepsi, şambrel ve naylonlarla kayarak gönüllerince eğlendi.
Şenlik kapsamında düzenlenen kayak yarışlarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verildi.
Şenliğe, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel ile vatandaşlar katıldı.