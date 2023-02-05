Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Gürhan Gül, Furak Salduz
Tokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Egecan Avcıl)
Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Walczak, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Can Ayvazoğlu, Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır, Mehmet Boğaçhan Zambak, İsmail Koçak)
Setler: 25-21, 20-25, 25-23, 23-25, 13-15
Süre: 138 dakika (29, 30, 28, 29, 22)
TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.