İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Gürhan Gül, Furak Salduz

Tokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Egecan Avcıl)



Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Walczak, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Can Ayvazoğlu, Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır, Mehmet Boğaçhan Zambak, İsmail Koçak)

Setler: 25-21, 20-25, 25-23, 23-25, 13-15

Süre: 138 dakika (29, 30, 28, 29, 22)





TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.