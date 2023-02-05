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TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta açılış törenlerine katıldı:

AA

TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta açılış törenlerine katıldı:

TOKAT (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimizin feraseti, milletimizin Türkiye'nin geleceğine ve mukadderatına el koyması, ortaya çıkan kararlılık bizi daha iyi günlere, yeniden büyük Türkiye'yi tesis edeceğimiz ve gerçekten yeni ve adil bir dünyayı kurabileceğimiz zamanlara taşıyacak." dedi.

Şentop, Tokat'ta Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (YUBEV) açılış törenine katıldı.

Vakıf bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Şentop, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın başarılarla dolu vakıflar genel müdürlüğü döneminin ardından kendisinden beklendiği gibi bir vakıf kurduğunu söyledi.

Vakıfların, iyiliğin devam etmesini sağlayan önemli kurumlardan olduğunu belirten Şentop, "Vakıflar, aslında bizim iyilik medeniyetimizin kurumsallaşmış bir unsurudur. Dünyanın hiçbir yerinde sayısal olarak bu kadar çok vakıf ve muhteva olarak bu kadar çok ve akla gelmeyecek konularda vakıflar kurulmuş olması, iyiliğin devamı, kurumsallaşması bakımından çok önemli ve müstesna bir durumdur." dedi.

Şentop, geçmişte göç yolunda hastalanan, yorgun düşen leyleklerin tedavi edilmesi, kuşların bakımı, çocukların güzel havalarda tabiatta gezdirilmesi gibi amaçlara hizmet eden vakıfların kurulduğuna işaret etti.

Sadakanın önemine değinen Şentop, "Sadaka-i cariyeyi yaşlılar bilir. Sadaka-i cariye daimi olan, akan, sürekli olan sadaka anlamına geliyor. İşte bu sadaka-i cariyeyi yapanların amel defteri kapanmıyor. Öldükten sonra da defterleri açık ve o deftere hayır hasenatları yazılıyor. İşte vakıflar bu sadaka-i cariyenin kurumsallaşmış hali. Çok büyüğünden çok küçüğüne kadar ve Osmanlı coğrafyasının her yerinde bu izleri görebilmek mümkün. Tabii bizim anlayışımızda, dünya görüşümüzde ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak bir ikram, bir lütuf değildir. İhtiyacı olanların o ihtiyacı karşılayabilecek güçte, imkanda olanlar üzerinde onların malları üzerinde bir hakkıdır." diye konuştu.

Zariyat Suresi 19. ayete işaret eden Şentop, şöyle devam etti:

"Onların mallarında ihtiyacı olduğu için talep edenlerle çeşitli sebeplerle mahrumiyet, ihtiyaç içinde olanlar için bir hak vardır' diyor. Dolayısıyla bazen görüyoruz. Bazı insanlar veya kurumsal olarak, sanki bir lütufta, bir ikramda bulunuyormuş gibi yaklaşımları var. Bu bizim anlayışımızda doğru değildir. Aslında Cenab-ı Hakk öyle bir taksimat yapmış ki birilerine birileri eliyle bir ihtiyacını karşılayacak imkanları sunmuş ve bunu bir hak olarak Kur'an-ı Kerim'de de tayin etmiş. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde Peygamber Efendimizin sadaka-i cariye anlayışı içerisinde hayır, hasenat yapmak ve bu iyilik medeniyetini kurumsallaştırmak, sürekli hale getirmek için vakıflar çok önemli bir merkez. Tarih boyunca, yüzyıllarca bu vakıfların bıraktığı izleri, eserleri yeniden ihya etmek, yaşatmak ve hakikaten vakfın amacı ebediyyen, kıyamete kadar devamlılıktır, bunu sağlamak için gayret gösteren Yusuf Bey'e teşekkür ediyorum."

Deveciler Hanı'nda, Tokat Belediye Hizmetlerinin Toplu Açılış Töreni'ne de katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nde 19'uncu yüzyılın önceki yüzyıllara göre çok daha fazla olayın yaşandığı, çok daha etkili bir yüzyıl olduğunu söyledi.

İnsan hayatı için de hayata yön veren, istikameti değiştiren olayların yaşandığı dönemlerin insana çok daha uzun geldiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"İşte öyle dönemlerden geçiyoruz. Tabii bunun anlamını, kıymetini, değerini belli bir zaman geçtikten sonra ancak idrak edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Iİşte böyle bir dönemde bizler Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız. Nasıl? İşte tarihine, kaderine ve karakterine sahip çıkarak bunu yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kaderiyle, milletimizin kaderiyle ve dolayısıyla tarihi ve karakteriyle bütünleşik ve milletimizin yıldızının parladığı dönemlerde onu daha ileriye taşıyacak bir anlayışla örtüşecektir. Ben önümüzdeki dönemlerin işte bu şekilde uzun yıllar, haftalar, günler olduğunu düşünüyorum. Milletimizin feraseti, milletimizin Türkiye'nin geleceğine ve mukadderatına el koyması, ortaya çıkan kararlılık bizi daha iyi günlere, yeniden büyük Türkiye'yi tesis edeceğimiz ve gerçekten yeni ve adil bir dünyayı kurabileceğimiz zamanlara taşıyacak. Böylece sadece Türkiye'yi büyüterek değil, aynı zamanda dünyada da Türkiye yüz yılı, yani Türkiye'nin karakterinin hakim olacağı, baskın olacağı, müessir olacağı bir yüzyılı hep birlikte inşa edeceğiz."

Açılış törenine, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Mehmet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şentop, Tokat'taki temasları kapsamında Belediyeyi de ziyaret etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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