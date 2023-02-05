Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi

AA

Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi

TOKAT (AA) - Tokat'ta taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilimiz genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verilmiştir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TOKAT - TBMM BAŞKANI ŞENTOP &#039;2018 YILINDAN ÖNCE CUMHURBAŞKANLARI YARGILANAMIYORDU&#039; TBMM Başkanı Şentop Türkiye&#039;nin geleceğine sahip çıkacağız (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT - TBMM BAŞKANI ŞENTOP '2018 ...
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız (3)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip ...
TBMM Başkanı Şentop, "Anayasayı Savunmak: Güncel Tartışmalar ve Hukuk" konferansında konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, "Anayasayı Savunmak: Güncel ...
TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta açılış törenlerine katıldı:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Tokat'ta açılış törenlerine ...
(Görüntülü) TOKAT - TBMM BAŞKANI ŞENTOP, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE DÜZENLENEN KONFERANSTA KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT - TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat'ta konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat'ta konuştu:
(Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU - AKTUEL
YEREL HABERLER (Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP GAZETECİLERE ...
(Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, VALİLİK ZİYARETİNİN ARDINDAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, VALİLİK ZİYARETİNİN ...
(Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP TOKAT BELEDİYESİ&#039;NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU -DETAY
YEREL HABERLER (Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP TOKAT ...
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin geleceğine sahip ...
(Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, YUSUF BEYAZIT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI&#039;NIN AÇILIŞINI YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, YUSUF BEYAZIT EĞİTİM ...
Tokat'ta kar şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Tokat'ta kar şenliği düzenlendi
(Görüntülü)TOKAT&#039;TA KAR ŞENLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TOKAT'TA KAR ŞENLİĞİ
Tokat'ta '8´inci Kar Şenliği'nde güreş heyecanı
YEREL HABERLER Tokat'ta '8´inci Kar Şenliği'nde güreş heyecanı
Tokat'ta yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta yağmur duası yapıldı
Tokat'ta yangında hayvanları telef olan çiftçiye 120 koyun ve keçi verildi
YEREL HABERLER Tokat'ta yangında hayvanları telef olan çiftçiye 120 ...
Tokat'ta araca iple bağladıkları kızakla kayanlar cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'ta araca iple bağladıkları kızakla kayanlar cep ...
Tokat'ta "Toprak" köpek temizlik işçilerine mesai arkadaşlığı yapıyor
YEREL HABERLER Tokat'ta "Toprak" köpek temizlik işçilerine mesai ...
Tokat Belediye Plevne, Hatay ekibi karşısında galibiyet hedefliyor
YEREL HABERLER Tokat Belediye Plevne, Hatay ekibi karşısında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.