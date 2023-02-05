Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ta taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilimiz genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verilmiştir." dedi.

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