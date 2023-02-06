Tokat'ta okullar bugün tatil edildi

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi/özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.