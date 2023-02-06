Tokat’ta kar yağışı nedeniyle 109 köy yolu ulaşıma kapandı

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TOKAT (AA) - Tokat’ta sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunu açmak için Tokat İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalara başladı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 150 personel ve 80 makine ile devam eden çalışmalarda, Tokat Merkez ilçede 30, Almus’ta 25, Artova’da 26, Pazar’da 3, Sulusaray’da 8, Yeşilyurt’ta 16 ve Zile ilçesinde 1 olmak üzere kapanan 109 köy yolunda çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Öte yandan yolları açık olan köylerle iletişimin kopmaması için de karla mücadele edildiği bildirildi.





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