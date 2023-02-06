Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitimi merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 Şubat Salı günü için eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik hastaların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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