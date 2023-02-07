Sulusaray'da deprem bölgesi için yardım kampanyası

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinden yardım kampanyası düzenlendi.



Sulusaray Kaymakamlığı, Sulusaray Belediyesi ve İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan yaşam ve gıda malzemeleri, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde toplandı.



Burada tıra yüklenen yardımlar, Tokat AFAD merkezine gönderildi.





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