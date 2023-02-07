Tokat'tan depremzedeler için 200 elektrikli soba gönderildi

TOKAT (AA) - Tokat'ta, merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Tokat Ticaret Borsası tarafından depremzedeler için hazırlanan ve içerisinde 200 elektrikli soba, 500 battaniye, 500 mont, 200 yağmurluk, 1500 içlik-bere takımı ile çok sayıda gıda ve temizlik ürününün yer aldığı yardım malzemesi yüklü kamyon yola çıktı.

Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, "Hazırladığımız gıda, hijyen malzemesi, giysi ve battaniye gibi acil ihtiyaç malzemelerini aracımıza yükledik. On ilde can kayıplarına ve yıkıma yol açan depremin yaralarını sarmak için ülke genelinde başlayan seferberliğe biz de katkı sağlamak istedik. Bölgede ciddi bir soğuk var. Biz de bu maksatla ağırlıklı olarak elektrikli soba tedarik ettik. Bu yarayı birlikte saracağız. Diğer kampanyalara da desteklerimiz sürüyor. Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı yapılan çağrılara destek olmaya davet ediyorum." dedi.



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