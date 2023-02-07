Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta kar nedeniyle 768 köy yolu ulaşıma kapandı

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TOKAT (AA) - Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 768 köy yolu, ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat merkezde 58, ilçelerden Artova’da 20, Zile'de 79, Niksar’da 15, Reşadiye'de 35, Almus'ta 32, Erbaa'da 38, Başçiftlik'te 6, Pazar'da 16, Sulusaray'da 5, Yeşilyurt'ta 16 olmak üzere toplam 320 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 150 personel ve 80 iş makinesiyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kastamonu

Kastamonu merkezde ile Araç ve Hanönü'nde 10'ar, Ağlı'da 13, Azdavay'da 40, Bozkurt'ta 9, Cide'de 3, Çatalzeytin'de 6, Devrekani'de 45, Doğanyurt'ta 22, İhsangazi'de 12, İnebolu'da 40, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 27, Seydiler'de 14, Şenpazar'da 19 ve Taşköprü'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta da kapalı olan 140 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.





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