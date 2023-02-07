Turhal'da depremzedeler için yardım kampanyası

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TOKAT (AA) - Turhal Kaymakamlığı ve Turhal Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Vatandaşların getirdiği yiyecek ile yaşam malzemesi ve giyecekler, Mehmet Uzun Spor Salonu'nda görevlilerce teslim alınıyor.

Burada toplanan yardım malzemeleri, daha sonra tırlara yüklenerek Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gönderilecek.





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