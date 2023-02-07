Tokat'ta kar nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ta devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 150 köy yolu, ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tokat merkezde 17, ilçelerden Artova'da 10, Zile'de 33, Niksar'da 5, Reşadiye'de 25, Almus'ta 20, Erbaa'da 28, Başçiftlik'te 1, Sulusaray'da 4, Yeşilyurt'ta 7 olmak üzere toplam 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 150 personel ve 80 iş makinesiyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





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