Başçiftlik ilçesindeki ev hanımlarından deprem bölgesine destek

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SAMSUN (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ev hanımları, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı ve Belediye Başkanı Murat Tunçel tarafından organize edilen kampanya ile ilçe genelindeki gönüllü ev hanımları yaptıkları ekmekleri deprem bölgesine göndermek için kolları sıvadı.



İlçe genelinde bulunan mahalle köy fırınlarında ekmek ile Belediye Düğün Salonu yemekhanesinde pişirilen pişiler, deprem bölgesine gönderilecek.



Tunçel, "Deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını gidermek isteyen gönüllü ev hanımlarını bir araya getirdik. 100 civarında gönüllü ev hanımı deprem bölgesine ekmek yapıyor. Pişirilen ekmekleri paketleyip kendi araçlarımızla deprem bölgesine ulaştıracağız." dedi.





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