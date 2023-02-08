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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gitti

AA

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gitti

TOKAT (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi tarafından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevlendirilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun, ilçeye ulaştığı bildirildi.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Eroğlu'nun beraberinde AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Ahmet Bozdağı Mahallesi'ne ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, burada depremzedelerin taleplerini dinleyen Eroğlu'nun ilçede vatandaşların çadırların yoğunlukla bulunduğu stat ve Atatürk Parkı bölgesinde incelemede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, depremin merkez üssü Pazarcık'ta her noktaya ulaşmak, bütün vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayarak, "Devletimiz ve milletimiz el ele. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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