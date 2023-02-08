Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 56 yaşındaki Latife Bozan, depremden 61 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı bir bina enkazından ses geldiğini duyan AFAD, UMKE ve JAK ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu, 56 yaşındaki Latife Bozan'a yaralı olarak ulaştı.

Bozan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.





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