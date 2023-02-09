Yeşilyurt ilçesinde kar temizleme çalışması yapılıyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve temizleme çalışması yürütülüyor.



Yeşilyurt Belediyesi Fen işleri ekiplerince açılan yollarda biriken kar kütleleri, temizlenmeye başlandı.



İlçe merkezinde 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda ekipler tarafından kar küreme ve temizliği yapılıyor. Toplanan kar, belediyeye ait araçlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede kapalı mahalle ve köy yolu bulunmadığı öğrenildi.





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