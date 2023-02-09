Tokat'ın Pazar ilçesinden deprem bölgesine yardım

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TOKAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Pazar ilçesinden deprem bölgesine yardım gönderildi.



Pazar Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.



Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, vatandaşların kampanyalarına katılmak için adeta seferber olduğunu söyledi.



Bölge için içinde kışlık kıyafet, battaniye, elektrikli, gazlı ısıtıcı, odun, kömür, termal içlik, çocuk bezi, un, ekmek, su gibi ihtiyaç malzemeleri bulunan yardımlar hazırlandığını anlatan Yılmaz, "6 araç ve 30 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi de gönderdik. Pazar ilçemiz tek yürek oldu. Güzel bir ilçe, büyük bir aileyiz diyorduk. Hamd olsun, bir kez daha ispatlandı." ifadesini kullandı.





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